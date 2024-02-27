Арест центрального офиса снимут через суд: "Синэво" и ГБР достигли согласия
Источник:"Синэво Украина"
Компания "Синэво Украина" вместе с ГБР достигла согласия относительно ареста их центрального офиса в Киеве. Арест должны снять в судебном порядке.
В Государственном бюро расследований со своей стороны отметили, что не хотели препятствовать работе лаборатории. Сейчас обе стороны пытаются решить вопрос ареста офиса компании.
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ГБР и "Синэво" договорились о снятии ареста офиса
В заявлении, распространенном пресс-центром "Синэво Украина", отмечается, что представители Государственного бюро расследований отметили, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании, сейчас, или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было преднамеренным.
Представители ГБР отрицают любые намерения по блокированию деятельности лаборатории Синэво, и заверили в своей поддержке и намерении способствовать быстрому решению вопроса ареста здания компании в правовом поле,
– говорится в сообщении "Синэво Украина".
Обе стороны заявили о своей цели как можно быстрее решить вопрос и снять арест со здания законным путем, то есть в судебном порядке.
Центральный офис сети лабораторий "Синэво" арестовали
- Сеть лабораторий "Синэво Украина" 27 февраля сообщила, что Государственное бюро расследований арестовало ее главный офис и здание центральной лаборатории. В результате компания заявила, что ее лаборатории будут вынуждены прекратить работу.
- В издании Forbes отметили, что в отношении компании продолжается уголовное производство о вероятном незаконном выводе недвижимости из государственной собственности в период с 2016 по 2021 год. Компания "Синэво Украина" утверждает, что приобрела здание в 2010 году, когда оно находилось в частной собственности.
- В пресс-службе ГБР отметили, что досудебное расследование, которое длится с 2022 года, должно выявить возможное незаконное отчуждение целостного имущественного комплекса государственного предприятия. Среди лиц, которые подозреваются в причастности к схеме, есть работники Фонда государственного имущества, министерства и государственного предприятия Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности "МАСМА".
- В бюро также подчеркнули, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности, не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня.