Арест центрального офиса снимут через суд: "Синэво" и ГБР достигли согласия

Компания "Синэво Украина" вместе с ГБР достигла согласия относительно ареста их центрального офиса в Киеве. Арест должны снять в судебном порядке.

В Государственном бюро расследований со своей стороны отметили, что не хотели препятствовать работе лаборатории. Сейчас обе стороны пытаются решить вопрос ареста офиса компании.

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ГБР и "Синэво" договорились о снятии ареста офиса

В заявлении, распространенном пресс-центром "Синэво Украина", отмечается, что представители Государственного бюро расследований отметили, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании, сейчас, или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было преднамеренным.

Представители ГБР отрицают любые намерения по блокированию деятельности лаборатории Синэво, и заверили в своей поддержке и намерении способствовать быстрому решению вопроса ареста здания компании в правовом поле,

– говорится в сообщении "Синэво Украина".

Обе стороны заявили о своей цели как можно быстрее решить вопрос и снять арест со здания законным путем, то есть в судебном порядке.

Центральный офис сети лабораторий "Синэво" арестовали