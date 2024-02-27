У Державному бюро розслідувань зі свого боку зазначили, що не хотіли перешкоджати роботі лабораторії. Наразі обидві сторони намагаються розв'язати питання арешту офісу компанії.

До теми В "Сінево Україна" заявили, що ДБР арештувало головний офіс мережі лабораторій

ДБР і "Сінево" домовилися про зняття арешту офісу

У заяві, поширеній пресцентром "Сінево Україна", зазначається, що представники Державного бюро розслідувань наголосили, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії, зараз, або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним.

Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії Сінево, та запевнили у своїй підтримці й намірі сприяти швидкому розв’язанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі,

– мовиться у повідомленні "Сінево Україна".

Обидві сторони заявили про свою мету якнайшвидше розв'язати питання та зняти арешт з будівлі законним шляхом, тобто у судовому порядку.

Центральний офіс мережі лабораторій "Сінево" арештували