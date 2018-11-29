Синод Вселенского патриархата утвердил проект устава Украинской церкви

Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Однако Синод не объявил дату проведения Объединительного собора и не подтвердил готовность текста Томоса.

Об этом говорится в итоговом коммюнике Синода Вселенского патриархата.

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В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального Томоса святой и священный синод разработал конституционный Cтатут украинской церкви, – говорится в заявлении Синода.



Константинополь утвердил проект устава Украинской церкви / Источник: radiosvoboda.org

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томосу Украины и создание Единой поместной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и был принят разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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