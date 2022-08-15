Такая вероятность – мизерная, – синоптик успокоил украинцев по поводу холодной зимы

Зима в этом году станет для украинцев очень сложной. Многие регионы остались без отопления из-за боевых действий. Однако синоптик заверил, что слишком холодной погоды зимой не будет.

Все зимы в Украине характеризуются температурой воздуха, которая выше нормы. Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Сильные морозы будут кратковременными

Очень холодной зимы не будет. Такая вероятность для Украины мизерная. Не исключаются морозные периоды, возможно даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся,

– объяснил Кульбида.

По его словам, за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Соответственно, уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, а продолжительность зимнего периода сократилась.

Заметим, что жителей прифронтовых населенных пунктов призывают эвакуироваться, чтобы безопасно пережить зиму. Ведь российские обстрелы повредили трубы и отопительный сезон во многих городах и селах не начнется.

Какая будет погода в Украине осенью

Климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко рассказала, что в Украине есть тенденция к повышению температуры воздуха осенью. В частности, столбики термометров будут подниматься выше нормы в сентябре и ноябре. В октябре – без изменений.

Кроме того, в ноябре этого года может быть больше дождей, а в сентябре сухие дни будут чередоваться с влажными.

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