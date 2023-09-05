Среда с теплом и без дождя: прогноз погоды на 6 сентября

Синоптики прогнозируют на среду 6 сентября теплую и сухую погоду по всей Украине. Температура не будет слишком высокой, однако сохраняется пожарная опасность.

Когда, наконец, закончилась безумная жара, большинство украинцев облегченно выдохнули. Но есть люди, которые комфортно чувствуют себя при высоких температурах, к тому же кое-кто скучает по тому, что лето закончилось. Если вам все еще хочется носить легкие платья и невесомые топики – у нас хорошие новости: в Украине все еще тепло. Так что берите тонкую верхнюю одежду и наслаждайтесь!

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Какая будет погода в Украине 6 сентября

Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14, днем +22...+27; в южной части ночью +14...+19, днем +25...+30.

Погода в столице и области

В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

5 – 8 сентября в северных (5 – 6 сентября кроме Черниговской), центральных, южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Будьте осторожны в это время: не заезжайте в лес автомобилями, не разжигайте в лесу огонь и не сжигайте стерню на полях – это может иметь серьезные последствия. Также нельзя охотиться и, конечно же, оставлять окурки.

Если увидели возгорание – немедленно звоните по телефону 101!

Пожарная опасность в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +23...+25

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +26...+28

Луганск +26…+28

Харьков +24…+26

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр.