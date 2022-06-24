В большинстве областей дожди и грозы: прогноз погоды на 24 июня
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 24 июня, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение во многих областях Украины. В частности, Левобережье ожидают дожди и грозы.
Какая будет погода в регионах и Киеве
На западе и большинстве южных областей температура воздуха будет достигать 29 градусов тепла, а на севере, в центре и востоке Украины, будет прохладнее. Ухудшение погоды прогнозируется в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Херсоне и Одессе.
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В большинстве областей Украины – непогода
В южных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 22-26 градусов тепла, ночью – 12-17 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
На Востоке также осадки. Температура воздуха кое-где поднимется до 27 градусов тепла, ночью – 11 – 15 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный.
Прогноз погоды в областях на 24 июня.
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24..+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +23...+25
- Одесса – +24...+26
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +21...+23
- Киев – +24...+26
Прогноз погоды от Наталки Денисенко.
Синоптик Наталья Денисенко также написала, что "погода пятницы в Украине будет интересна". В частности, а Левобережье циклон, центр которого расположился восточнее Украины, вызовет дожди, грозы и при грозах даже шквалистое усиление ветра.
А вот в западных областях, северных и многих центральных антициклон, по имени Frido вытеснит осадки и сделает завтра погоду солнечной и сухой.
Ветер 24 июня будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух будет постепенно нагреваться, в течение дня ожидается +24+27 градусов.
На Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, в Кропивницком с районами, в Запорожье еще будет свежее, местами +19+23 градуса.
Приятное летнее тепло в ближайшее время будет доминировать в Украине, сильная жара маловероятна,
– написала Наталья Денисенко.
Прогноз погоды на 24 июня. Скриншот Укргидрометцентр