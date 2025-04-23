В Одессе штормовое предупреждение, во Львове гроза и не только: погодные сюрпризы на 24 –26 апреля

В Украине царит теплая, даже жаркая погода. Однако жара сменяется грозами и даже штормовым предупреждением. 24 Канал собрал предупреждения синоптиков на ближайшие дни.

В Укргидрометцентре ответили, будет ли +30 уже в ближайшие дни.

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Синоптики предупреждают о грозе и высокой пожарной опасности в Украине

24 – 26 апреля в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской (24 – 25 апреля в Волынской) областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность на 24 апреля / Карта Укргидрометцентра

В Киеве тоже ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности, но 24 – 25 апреля.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня),

– акцентировали специалисты.

Пожарная опасность на Киевщине 24 – 25 апреля / Укргидрометцентр

А вот во Львове высокая пожарная опасность будет до конца суток 23 апреля и в течение 24 – 25 апреля. Также 24 апреля ожидается гроза.

Городские власти Львова призывает всех учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными. А также сообщать на горячую линию города по номеру 15-80, если возникли непредвиденные ситуации.

В Одессе же объявили штормовое предупреждение. Сейчас город накрыл туман, до конца суток видимость составит 200 – 500 метров. Ожидаются опасные метеорологические явления I (желтого) уровня опасности.