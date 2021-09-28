Синоптики предупредили о заморозках в Украине: когда и где резко похолодает
Источник:ГСЧС
Синоптики предупредили, что уже в последний день сентября, а также в начале октября в Украине будут заморозки. Исключение составляют только большинство западных областей и побережья морей.
На остальной территории страны, в частности в северо-восточных и центральных областях будет до 0...-5 градусов. Предупреждают о значительном похолодании и на Киевщине.
К теме В Украине будет бушевать антициклон, но местами дождливо: прогноз погоды на 28 сентября
В Украину придут заморозки: где ожидать похолодания
Ночью 30 сентября и в течение 1 – 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидают заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до 0...-5 градусов,
– сообщили в ГСЧС.
Прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый. В частности, синоптики предупреждают о заморозках 30 сентября на:
- Черниговщине;
- Сумщине;
- Луганщине.
Кроме того, в северо-восточных областях прогнозируют заморозки даже в воздухе – до 0...-3 градусов. Там спасатели предупреждают о ІІ уровне опасности, то есть оранжевом.
В Киевской области ночью 30 сентября и 1 – 3 октября ожидают заморозки на поверхности почвы до 0...-5 градусов и кое-где и в воздухе – до 0...-2 градусов,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС предупредили о 1 уровне опасности, то есть желтом.
Коротко о похолодании в Украине
- Синоптики предупреждали о заморозках на 29 – 30 сентября. В частности в северных, восточных и центральных областях.
- Причина – в Украину движется антициклон с северных широт. В течение недели, до 3 октября, он будет усиливаться. Причем центр сместится к левобережью Украины.
- Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода до конца недели (до 3 октября – 24 канал) останется "сухой и свежей".