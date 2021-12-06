Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время
6 декабря 2021 , 14:03Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Вся территория Украины до конца недели, то есть до 12 декабря, будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, поэтому сильных морозов не прогнозируют.
В Украине не будет очень холодно
Ощутимые морозы могут быть только в Карпатском регионе. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Интересно Львов будет засыпать снегом: синоптики объявили штормовое предупреждение
Так, в горах температура ночью опустится до -10 градусов.
Пока нет стабильных морозов, чтобы типично зимняя погода была,
– сказала Птуха.
По ее словам, на юго-востоке температура преимущественно будет плюсовой. Осадки возможны лишь в виде дождя.
В каких регионах ожидать снег в течение недели
- На Западе,
- севере,
- частично в центре.
Снег в Украине: последние новости
- 6 декабря морозной погоды в Украине не будет. В южных областях температура воздуха будет достигать + 11 градусов. На севере и западе синоптики прогнозируют снег, а в центре – дождь.
- Во Львове в этот день предупреждают о сильных снегопадах и гололедице. Из-за этого спасатели объявили штормовое предупреждение.
- 4 декабря первый снег выпал в Одессе. Из-за плюсовой температуры он быстро растаял.
- В то же время в Карпатах царит настоящая зимняя сказка. Столбики термометров опустились до -9 градусов, и существует угроза схода лавин.
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