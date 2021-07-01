Погода будет опасной, – синоптик предупредила о новых грозах и ливнях
Источник:24 канал
Западную Украину накрыли аномальные ливни и грозы. Такая непогода каждый раз наносит немало убытков людям. Однако не стоит надеяться, что она уже не повторится в ближайшие дни.
Об этом рассказала синоптик Вера Балабух. Она объяснила, что Украина вступает в более опасный период, когда наблюдается больше всего ливней, градов и шквальных ветров, а потому 2021 год тоже не является исключением.
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"К сожалению, в ближайшие дни они (ливни – 24 канал) не закончатся. На территорию Украины вышел очередной циклон, который обусловил неустойчивую погоду, сильные ливни, град и шквалы на Западной Украине", – отметила Балабух.
Циклон будет присутствовать еще 2 – 3 июля, а затем начнет отступать, и погода на Западе станет устойчивой.
Украину ждет еще один циклон
По словам Балабух, над Черным и Азовским морем формируется другой циклон, который также будет выходить на территорию Украины.
Первая декада июля будет в Украине достаточно неустойчивой. Погода будет опасной. Будут наблюдаться интенсивные ливни, град, шквал,
– заметила синоптик.
Осадки прекратятся только в середине июля, тогда температура воздуха снова повысится.
Синоптики спрогнозировали погоду в июле: смотрите видео
Непогода в Украине: коротко
- В конце июня Украину накрыли ливни и страшные грозы. В частности, такая погода была на Западе.
- Во Львове 30 июня ураган нанес немалый ущерб. Крыши домов сорвало, много деревьев упало или даже повырывало их с корнем.
- Спасатели 1 июля снова предупредили об опасности.
- К слову, 30 июня после бури небо над Львовом стало невероятно красивым. Жители делились фотографиями в соцсетях.