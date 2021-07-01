Погода будет опасной, – синоптик предупредила о новых грозах и ливнях

Западную Украину накрыли аномальные ливни и грозы. Такая непогода каждый раз наносит немало убытков людям. Однако не стоит надеяться, что она уже не повторится в ближайшие дни.

Об этом рассказала синоптик Вера Балабух. Она объяснила, что Украина вступает в более опасный период, когда наблюдается больше всего ливней, градов и шквальных ветров, а потому 2021 год тоже не является исключением.

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"К сожалению, в ближайшие дни они (ливни – 24 канал) не закончатся. На территорию Украины вышел очередной циклон, который обусловил неустойчивую погоду, сильные ливни, град и шквалы на Западной Украине", – отметила Балабух.

Циклон будет присутствовать еще 2 – 3 июля, а затем начнет отступать, и погода на Западе станет устойчивой.

Украину ждет еще один циклон

По словам Балабух, над Черным и Азовским морем формируется другой циклон, который также будет выходить на территорию Украины.

Первая декада июля будет в Украине достаточно неустойчивой. Погода будет опасной. Будут наблюдаться интенсивные ливни, град, шквал,

– заметила синоптик.

Осадки прекратятся только в середине июля, тогда температура воздуха снова повысится.

Синоптики спрогнозировали погоду в июле: смотрите видео

Непогода в Украине: коротко