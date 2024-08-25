Об этом сообщает издание Onet. Согласно обнародованной информации, сирены услышат в воскресенье в 18:00 по местному времени.

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По всей Польше будут звучать сирены

Накануне в польском городе Познань около полуночи произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар. Спасатели прибыли на место происшествия и начали осмотр территории. В этот момент раздался неожиданный для всех взрыв.

Сила взрыва была настолько большой, что сбила с ног пожарных, которые первыми зашли туда, чтобы потушить пожар. Во время выполнения служебных обязанностей 11 пожарных получили ранения, а двое – 33 и 34 лет – были объявлены в розыск, поиски продолжались несколько часов.

Как сообщил пресс-секретарь главной пожарной службы Кароль Кежковский, во всех подразделениях пожарной службы в 18:00 включат световые и звуковые сигналы, чтобы почтить память трагически погибших пожарных из Познани.

К слову, поздно вечером 22 августа в лесу возле Ольштына упала загадочная вещь, на которой, по данным СМИ, были надписи на русском языке. По предварительной информации, это был метеозонд. Неизвестный объект заметили в селе Ожехово Варминско-Мазурского воеводства. На место прибыла полиция.