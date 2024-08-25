Про це повідомляє видання Onet. Згідно з оприлюдненою інформацією, сирени почують у неділю о 18:00 за місцевим часом.

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По всій Польщі лунатимуть сирени

Напередодні у польському місті Познань близько опівночі стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа. Рятувальники прибули на місце події і почали огляд території. У цей момент пролунав несподіваний для всіх вибух.

Сила вибуху була настільки великою, що збила з ніг пожежників, які першими зайшли туди, щоб загасити пожежу. Під час виконання службових обов’язків 11 пожежників отримали поранення, а двоє – 33 і 34 років – були оголошені в розшук, пошуки тривали кілька годин.

Як повідомив прессекретар головної пожежної служби Кароль Кєжковський, у всіх підрозділах пожежної служби о 18:00 ввімкнуть світлові й звукові сигнали, щоб вшанувати пам'ять трагічно загиблих пожежників з Познані.

До слова, пізно ввечері 22 серпня в лісі біля Ольштина впала загадкова річ, на якій, за даними ЗМІ, були надписи російською мовою. За попередньою інформацією, це був метеозонд. Невідомий об'єкт помітили в селі Ожехово Вармінсько-Мазурського воєводства. На місце прибула поліція.