Сирены раздаются по всей Украине
5 апреля 2022 , 05:35Читати новину українською
Сирены раздаются фактически по всей Украине. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Воздушную тревогу власти начали объявлять ориентировочно в 05:31. Всех граждан просят находиться в укрытии до отбоя тревоги.
Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Украине объявили воздушную тревогу
Согласно сообщениям местных властей, в укрытии должны находиться жители:
- Волыни;
- Полтавщины;
- Кировоградшины;
- Житомирщины;
- Виннитчины;
- Львовщины;
- Одесщины;
- Сумщины;
- Ровенщины;
- Киевщины;
- Буковины;
- Тепнопольщины;
- Николаевщины;
- Черкассщины.
Смотрите также: "что делать, если услышали звук сирен" – видео