В Санкт-Петербурге звучали сирены: люди побежали прятаться в метро

Жителей российского Санкт-Петербурга смутило завывание сирены. Испуганные люди выбежали из жилищ и пытались скрыться в метро.

Соответствующие видео появились у российских телеграм-каналах, информирует 24 Канал. В то же время местные власти не смогли объяснить, почему сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации.

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По словам жителей "культурной столицы" России, сирена раздалась внезапно. Никаких других предупреждений или информации об опасности не было. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать панику среди россиян.

Некоторые люди бросились к ближайшему укрытию – станции метро "Балтийская".

На проходной метро полицейские не смогли объяснить, почему раздаются сирены, но пытались успокоить людей: мол, если бы что-нибудь серьезное, им бы было об этом известно.

Жители не на шутку испугались сирены: видео

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Впоследствии местные власти сообщили, что рядом с домами, жителей которых испугали сирены, расположены два комплекса в составе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Но, мол, в это время они не были заняты.

РосСМИ отмечают, что в настоящее время проводится дополнительная проверка.

К слову, в России действительно проверяли систему оповещений о чрезвычайной ситуации в начале марта. Очевидно, там понимают, что начать ими война коснется и их.

Взрывы в России – частое явление

Из последних громких случаев – пожар в здании ФСБ в Ростове. Официальной причиной российские власти, конечно же, назвали "короткое замыкание". Однако оказалось, что в России активно действует партизанское движение "Черный мост", они и взяли на себя ответственность за взрыв.