В Воронеже проверяли сирены: это назвали "военной операцией"
В российских городах начала раздаваться воздушная тревога. 8 ноября сирена была слышна в Воронеже.
Воздушная тревога в городе звучала в 12:00. Об этом сообщают российские СМИ.
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В Воронеже включали сирену воздушной тревоги
Как стало известно, готовность систем оповещения проверялась не только в Петербурге, но и в Воронеже. В одном из объявлений проверку назвали "военной операцией".
Пропагандисты говорят, что системы оповещения будут проверяться в рамках поручений Владимира Путина "по повышению эффективности реагирования органов власти в связи с проведением "специальной военной операции".
В Воронеже звучала сирена / фото росСМИ
В Воронеже звучала воздушная тревога: смотрите видео
Кстати, месяц назад в Воронеже уже планировалось провести проверку систем оповещения, однако ее отменили.
Кроме того, в подъездах Воронежа развешали такие буклеты: "Что делать во время обстрела?"
В подъездах Воронежа развешали такие буклеты / фото росСМИ
В Воронеже предупредили, что делать во время обстрела / фото росСМИ
В Беларуси и России включают сирены
- 3 ноября в белорусском Гомеле была включена воздушная тревога. В сети начали активно обсуждать такое тестирование и иронизировать, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам. Отметим, что Гомель находится всего в 49 километрах от границы с Украиной.
- 8 ноября сирена воздушной тревоги добралась и в Санкт-Петербург. Россияне говорят, что началась проверка систем оповещения. По словам местных, из-за этих звуков им "стало страшно".
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