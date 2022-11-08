В Воронеже проверяли сирены: это назвали "военной операцией"

В российских городах начала раздаваться воздушная тревога. 8 ноября сирена была слышна в Воронеже.

Воздушная тревога в городе звучала в 12:00. Об этом сообщают российские СМИ.

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В Воронеже включали сирену воздушной тревоги

Как стало известно, готовность систем оповещения проверялась не только в Петербурге, но и в Воронеже. В одном из объявлений проверку назвали "военной операцией".

Пропагандисты говорят, что системы оповещения будут проверяться в рамках поручений Владимира Путина "по повышению эффективности реагирования органов власти в связи с проведением "специальной военной операции".



В Воронеже звучала сирена / фото росСМИ

В Воронеже звучала воздушная тревога: смотрите видео

Кстати, месяц назад в Воронеже уже планировалось провести проверку систем оповещения, однако ее отменили.

Кроме того, в подъездах Воронежа развешали такие буклеты: "Что делать во время обстрела?"



В подъездах Воронежа развешали такие буклеты / фото росСМИ



В Воронеже предупредили, что делать во время обстрела / фото росСМИ

В Беларуси и России включают сирены

3 ноября в белорусском Гомеле была включена воздушная тревога. В сети начали активно обсуждать такое тестирование и иронизировать, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам. Отметим, что Гомель находится всего в 49 километрах от границы с Украиной.

8 ноября сирена воздушной тревоги добралась и в Санкт-Петербург. Россияне говорят, что началась проверка систем оповещения. По словам местных, из-за этих звуков им "стало страшно".

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