Повітряна тривога у місті лунала о 12:00. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До теми Довоювались: у білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога

У Воронежі включали сирену повітряної тривоги

Як стало відомо, готовність систем оповіщення перевіряли не лише у Петербурзі, а й у Воронежі. В одному з оголошень перевірку назвали "воєнною операцією".

Пропагандисти кажуть, що системи оповіщення перевірятимуть у рамках доручень Владіміра Путіна "з питань підвищення ефективності реагування органів влади у зв'язку із проведенням "спеціальної воєнної операції".



У Воронежі лунала сирена / фото росЗМІ

У Воронежі лунала повітряна тривога: дивіться відео

До речі, місяць тому у Воронежі вже планувалося провести перевірку систем оповіщення, проте її скасували.

Окрім цього, в під'їздах Воронежа розвішали такі буклети: "Що робити під час обстрілу?"



У під'їздах Воронежа розвішали такі буклети / фото росЗМІ



У Воронежі попередили, що робити під час обстрілу / фото росЗМІ

У Білорусі та Росії вмикають сирени

3 листопада у білоруському Гомелі включили повітряну тривогу. У мережі почали активно обговорювати таке тестування та іронізували, що Лукашенко привчає білорусів до сирен. Зауважимо, що Гомель розташований всього за 49 кілометрів до кордону з Україною.

8 листопада сирена повітряної тривоги дісталась і Санкт-Петербурга. Росіяни кажуть, що буцімто розпочалася перевірка систем оповіщення. За словами місцевих, через ці звуки їм "стало страшно".

Варте уваги – У білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога: дивіться відео