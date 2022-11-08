Про це пишуть російські телеграм-канали. Деякі з них опублікували відповідне відео зі звуками сирен.
Зверніть увагу На День Незалежності тривоги в Україні лунали рекордні 189 разів: в яких областях найчастіше
Як у Петербурзі завили сирени
На опублікованих відео можна почути, як у Санкт-Петербурзі лунає повітряна тривога. Росіяни кажуть, що через ці звуки їм "стало страшно".
А ось зараз стало страшнувато. У Петербурзі розпочалася перевірка систем оповіщення,
– пишуть у соцмережах мешканці Санкт-Петербурга.
Зазначається, що повітряну тривогу було чутно у районі будівлі Санкт-Петербурзького міського суду у Московському районі північної столиці.
У Петербурзі лунала повітряна тривога: дивіться відео
Ну що ж, росіянам доведеться звикати до звуку повітряної тривоги. Можливо, їх до чогось готують.
У білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога
Нагадаємо, що 3 листопада у білоруському Гомелі включили повітряну тривогу. У мережі почали активно обговорювати таке тестування та іронізувала, що Лукашенко привчає білорусів до сирен. Зауважимо, що Гомель розташований всього за 49 кілометрів до кордону з Україною.
Варте уваги – У білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога: дивіться відео