Про це пишуть російські телеграм-канали. Деякі з них опублікували відповідне відео зі звуками сирен.

Зверніть увагу На День Незалежності тривоги в Україні лунали рекордні 189 разів: в яких областях найчастіше

Як у Петербурзі завили сирени

На опублікованих відео можна почути, як у Санкт-Петербурзі лунає повітряна тривога. Росіяни кажуть, що через ці звуки їм "стало страшно".

А ось зараз стало страшнувато. У Петербурзі розпочалася перевірка систем оповіщення,

– пишуть у соцмережах мешканці Санкт-Петербурга.

Зазначається, що повітряну тривогу було чутно у районі будівлі Санкт-Петербурзького міського суду у Московському районі північної столиці.

У Петербурзі лунала повітряна тривога: дивіться відео

Ну що ж, росіянам доведеться звикати до звуку повітряної тривоги. Можливо, їх до чогось готують.

У білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога

Нагадаємо, що 3 листопада у білоруському Гомелі включили повітряну тривогу. У мережі почали активно обговорювати таке тестування та іронізувала, що Лукашенко привчає білорусів до сирен. Зауважимо, що Гомель розташований всього за 49 кілометрів до кордону з Україною.

Варте уваги – У білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога: дивіться відео