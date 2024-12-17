По меньшей мере 100 тысяч тел: в Сирии обнаружили массовое захоронение жертв режима Асада

Неподалеку Дамаска в Сирии обнаружили массовое захоронение, которое содержит тела по меньшей мере 100 000 человек, погибших за время правления президента страны Башара Асада.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление протестов граждан против политики Асада переросло в войну.

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Что известно о массовых захоронениях в Сирии

Руководитель сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа заявил, что место захоронения в Аль-Кутайфе возле Дамаска является одной из пяти массовых могил, которые он идентифицировал в течение многих лет. Он подчеркнул, что сто тысяч – это "самая скромная оценка" количества тел, которые были найдены на месте захоронения.

По его словам, массовые захоронения есть более, чем в пяти местах, и наряду с сирийскими жертвами есть граждане США, Великобритании и другие иностранцы. Однако стоит отметить, что журналисты Reuters не смогли подтвердить эти утверждения.

Муаз Мустафа рассказал, что тела убитых передавали в места массовых захоронений из госпиталей, где они оказывались после пыток.

Мы говорили с теми, кто работал на этих массовых могилах, в частности с водителями бульдозеров, которых заставляли рыть могилы и даже уплотнять тела, чтобы они поместились в почву,

– сказал правозащитник.

Он также выразил обеспокоенность тем, что места захоронений не защищены, и подчеркнул, что их необходимо сохранить как доказательства для будущего расследования.

Напомним, наступление повстанцев в Сирии завершилось захватом Дамаска и положило конец 50-летнему правлению Асадов. Сам Башар Асад поспешно покинул Сирию и переместился в Россию.