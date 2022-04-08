В Сирии воевали, в Украине страшно: российские спецназовцы отказались штурмовать Мариуполь

Российские спецназовцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии, отказались штурмовать Мариуполь. Подразделение понесло в городе огромные потери.

В главном управлении разведки Министерства обороны сообщили о том, что украинские защитники в Мариуполе испугали российских захватчиков.

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Россияне отказываются воевать в Мариуполе

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя,

– отметили в разведке.

Там добавили, что в боях против Вооруженных Сил Украины со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Поэтому в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Заметим, россиянам очень важно завоевать город, потому что без контроля над Мариуполем невозможен полноценный "сухопутный коридор" России в оккупированным Крымом. Однако украинские защитники мужественно защищают город и не отдают его врагу.

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