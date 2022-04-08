У головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили про те, що українські захисники в Маріуполі налякали російських загарбників.

Читайте також Змінилась стратегія дій Росії, – Бутусов пояснив, чому Путіну важливо захопити Маріуполь

Росіяни відмовляються воювати в Маріуполі

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя,

– зазначили у розвідці.

Там додали, що в боях проти Збройних Сил України з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив приблизно 30 військовослужбовців. Тому надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Зауважимо, росіянам дуже важливо завоювати місто, бо без контролю над Маріуполем неможливий повноцінний "сухопутний коридор" Росії з окупованим Кримом. Однак українські захисники мужньо боронять місто і не віддають його ворогу.

Зверніть увагу – Юрій Бутусов про хід війни: дивіться відео