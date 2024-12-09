"Просто не вмешивайтесь": сирийские повстанцы согласовали свое наступление с Турцией, – Reuters

В Сирии пал 24-летний режим Башара Асада. Задолго до начала повстанцы сообщили Турции о планах большого наступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Турция знала о подготовке к свержению режима Асада

Два источника издания рассказали, что после 13 лет гражданской войны оппозиционные силы почувствовали возможность ослабить власть президента Башара Асада. Примерно шесть месяцев назад они сообщили Турции о господстве операции. Повстанцы почувствовали, что получили молчаливое одобрение.

Повстанцы не могли идти вперед, не предупредив предварительно Турцию, которая была главной поддержкой сирийской оппозиции с первых дней войны,

– пишет Reuters со ссылкой на дипломата в регионе и члена сирийской оппозиции.

Турция имеет войска на северо-западе Сирии и оказывает поддержку некоторым повстанцам, включая Сирийскую национальную армию (СНА). Хотя Турция считает главную фракцию в альянсе – Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) – террористической группой. План наступления был детищем именно Хаят Тахрир аш-Шами и ее лидера Ахмеда аль-Шараа.

Правительство президента Турции Реджепа Эрдогана, который в 2020 году заключил соглашение с Россией по деэскалации боевых действий на северо-западе Сирии, долго выступал против такого большого наступления повстанцев. Он опасался, что это приведет к новой волне беженцев.

Источник в сирийской оппозиции заявил, что повстанцы показали Турции детали плана после того, как попытки Анкары договориться с Асадом провалились. Сообщение было таким: "Этот другой путь годами не работал, поэтому попробуйте наш. Вам ничего не нужно делать, просто не вмешивайтесь".