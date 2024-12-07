Может стать катастрофой для Кремля: как Россия сама уничтожила весомый инструмент влияния в Сирии

Сейчас можно наблюдать финальную часть режима Башара Асада. Даже в 2016 году он удержался у власти благодаря помощи России и Ирана, уже тогда у него не было сил взять ситуацию под контроль. Однако сегодня даже Иран не успевает прислать поддержку, а России помочь Асаду сейчас просто нечем.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что иранские дипломаты и военные сейчас эвакуируются из Сирии. Власть Асада фактически разваливается.

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Время для помощи Асаду потеряно

Москва, по мнению Леонова, может и хотела бы помочь Асаду, но не имеет дополнительного ресурса для этого, поэтому ей надо решить, что делать: снимать боеспособные части с фронта в Украине и отправлять в Сирию, или нет.

Но важный момент – это время. Если бы Асаду удалось стабилизировать ситуацию, остановить наступление повстанцев на уровне города Хама, тогда было бы время для того, чтобы перебросить в Сирию войска из Ирана и авиацию из России. Даже Иран, который логистически расположен недалеко, не успевает что-то сделать,

– объяснил Леонов.

Россия оказалась слабым гарантом

Сейчас ситуация выглядит таким образом, что Кремль бросил Асада. Очевидно, были определенные гарантии и обещания ему, но сегодня Россия не может их выполнить. Все договоренности между Путиным и определенными диктаторскими режимами могут теперь быть поставлены под сомнение.

Потому что гарантии России, как оказалось, ничего не стоят. Думаю, что впереди будет много переговоров на Ближнем Востоке, в Африке среди тех режимов, которые полагались на Россию, как гаранта,

– спрогнозировал Леонов.

Кремль сам лишился инструмента для контроля ситуации в Сирии

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" озвучил, что важный момент вокруг событий в Сирии заключается в том, что Россия практически своими руками разгромила тот инструмент, который позволял держать ситуацию в этой стране под контролем – это ЧВК "Вагнера".

"Когда убили Пригожина, то эту частную военную компанию разделили между Минобороны России и другими военными компаниями. Уже этого инструмента нет. Российские военные, которые находились в Сирии, не могут организовать мощное сопротивление, бросают оружие вместе с сирийскими провластными военными частями", – отметил Леонов.

По словам Леонова, если Путин сейчас потеряет Сирию, то потеряет Ближний Восток и в игру могут вступить другие страны.

"Многие говорили, что игра России в Сирии была в том числе против возможного строительства трубопровода от Персидского залива до Турции, через который в Европу поступала бы нефть. Это может стать катастрофой для российской нефтяной промышленности, потому что конкурировать со странами Персидского залива Кремлю будет очень трудно", – подытожил Леонов.

Напомним, в Сирии продолжается наступление, которое организовала оппозиция страны и начала 27 ноября. Цель повстанцев – свергнуть режим Асада. Провластные силы уже потеряли контроль над городами Алеппо и Хама. Сейчас продолжаются бои за еще один город – Хомс, который открывает путь на Дамаск.