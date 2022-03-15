Сирийские бойцы плохо вербуются, не хотят умирать в Украине, – Арестович

Россияне пытаются привлечь в войну против Украины наемников с Ближнего Востока. Впрочем, там не спешат на это соглашаться.

Об этом рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Он подчеркнул, что врагу не удается завербовать достаточно добровольцев, которые воевали бы против Украины.

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Российские запасы иссякают

Арестович объяснил, что пока не видно, чтобы у россиян были практические возможности введения в бой значительных резервов, которые могли бы изменить оперативную ситуацию. Мол, оккупанты пока не смогут перебросить в Украину больше 5 – 7 тысяч военных. Впрочем, это ничего не изменит, ведь ежесуточно в боях погибают сотни захватчиков.

По некоторым данным, они стали отказываться от идеи привезти сюда сирийских и ливийских бойцов. Те просто очень плохо вербуются, не хотят умирать,

– объяснил советник главы ОП.

В то же время, по его словам, белорусская армия тоже, мягко говоря, не стремится наступать против Украины. "Поэтому российские запасы иссякают", – подчеркнул Арестович.

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