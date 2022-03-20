Сирийские наемники ждут приказа, чтобы отправиться в Украину, – СМИ

Военные из Сирии уже готовы отправиться в Украину, чтобы помочь России в войне, которую она развязала. Но пока не делают этого, ведь еще не получили соответствующего распоряжения.

Об этом сообщили двое командиров подразделений, которые должны усилить российскую армию. Поэтому это лишь вопрос времени, когда они таки отправятся в Украину.

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Сирийцы обещают использовать опыт уличных боев

Так, командир военизированных Национальных сил обороны (NDF) Набиль Абдалла заметил, что будет использовать опыт городских боев, чтобы помочь оркам. Его он получил во время войны в Сирии против оппозиции.

Как только мы получим приказ от сирийского и российского руководства, мы будем бороться в этой праведной войне. Мы не боимся ее и готовы к ней, как только поступит приказ идти и присоединиться. Мы покажем им то, чего они никогда не видели,

– заявил он.

Что такое NDF

Это военизированные силы, которые сформировали на основе проправительственных боевиков. Произошло это в начале гражданской войны в Сирии.

Другой же командир, Саймон Вакил добавил, что пока не получал поручений от руководства.

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