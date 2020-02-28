Сирийские беженцы массово направляются к границе с Европой: фото, видео
Из-за атаки российской авиации в сирийском регионе Идлиб на турецкий конвой, Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев. В сети уже появляются кадры, как люди пытаются попасть в Европу.
По информации турецких СМИ, после полуночи группа примерно из 300 человек, включая детей и женщин, прибыли в пограничный городок Эдирне, чтобы перейти границу с Грецией.
Обратите внимание! Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости
NTV сообщило, что некоторые из них прибыли бесплатными автобусами к пограничной зоне. А один из беженцев рассказал, что пограничники советовали им использовать морской вход, чтобы добраться до Греции.
Справка. В Идлибе находится около 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима Асада.
Беженцы пытаются пересечь границу с Грецией: фото
Видео, как беженцы направляются к границе с Грецией:
Что известно о конфликте в Сирии: кратко
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. В результате, погибли по меньшей мере 33 военных, кроме этого многие люди получили ранения.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения Турция созвала экстренное заседание НАТО.
- Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев.
Выбор редакции
-
26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: результаты анализов подтвердилисегодня , 11:04
-
Дия.Бизнес: в Украине презентовали платформу для предпринимателей – ее преимуществасегодня , 11:03
-
Месть за Идлиб будет ужасной: советник Эрдогана прогнозирует внутреннее расчленение РФсегодня , 10:29