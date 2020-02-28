Сирийские беженцы массово направляются к границе с Европой: фото, видео

Из-за атаки российской авиации в сирийском регионе Идлиб на турецкий конвой, Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев. В сети уже появляются кадры, как люди пытаются попасть в Европу.

По информации турецких СМИ, после полуночи группа примерно из 300 человек, включая детей и женщин, прибыли в пограничный городок Эдирне, чтобы перейти границу с Грецией.

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NTV сообщило, что некоторые из них прибыли бесплатными автобусами к пограничной зоне. А один из беженцев рассказал, что пограничники советовали им использовать морской вход, чтобы добраться до Греции.

Справка. В Идлибе находится около 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима Асада.

Беженцы пытаются пересечь границу с Грецией: фото

Видео, как беженцы направляются к границе с Грецией:

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