Сирійські біженці масово прямують до кордону з Європою: фото, відео

Через атаку російської авіації у сирійському регіоні Ідліб на турецький конвой Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. У мережі вже з'являються кадри, як люди намагаються потрапити до Європи.

За інформацією турецьких ЗМІ, після опівночі група приблизно з 300 людей, включаючи дітей та жінок, прибули в прикордонне містечко Едірне, щоб перейти кордон з Грецією.

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Видання NTV повідомило, що деякі з них прибули безкоштовними автобусами до прикордонної зони. А один з біженців розповів, що прикордонники радили їм використовувати морський вхід, щоб потрапити до Греції.

Довідка. В Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйонів біженців з інших регіонів Сирії, які не хочуть жити під владою режиму Асада.

Біженці прямують до кордону з Грецією: фото

Відео, як біженці прямують до кордону з Грецією:

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