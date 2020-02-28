Сирійські біженці масово прямують до кордону з Європою: фото, відео
Через атаку російської авіації у сирійському регіоні Ідліб на турецький конвой Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. У мережі вже з'являються кадри, як люди намагаються потрапити до Європи.
За інформацією турецьких ЗМІ, після опівночі група приблизно з 300 людей, включаючи дітей та жінок, прибули в прикордонне містечко Едірне, щоб перейти кордон з Грецією.
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Видання NTV повідомило, що деякі з них прибули безкоштовними автобусами до прикордонної зони. А один з біженців розповів, що прикордонники радили їм використовувати морський вхід, щоб потрапити до Греції.
Довідка. В Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйонів біженців з інших регіонів Сирії, які не хочуть жити під владою режиму Асада.
Біженці прямують до кордону з Грецією: фото
Відео, як біженці прямують до кордону з Грецією:
Що відомо про конфлікт у Сирії: коротко
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, окрім цього багато людей зазнали поранень.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Через загострення Туреччина скликала екстрене засідання НАТО.
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Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців.