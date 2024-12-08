На северо-востоке Сирии горячо: курды начали бои с оппозицией

Курдские силы, которые расположены на северо-востоке Сирии, начали бои с другими оппозиционными группами. В этой части страны теперь также продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на курдское агентство Firat. В то же время на юго-западе страны в буферную зону зашли израильские военные силы.

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Что известно о боях на северо-востоке Сирии

По данным агентства, Курдские формирования "Сил народной самообороны" ведут ожесточенные бои с вооруженными формированиями сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция. Это все происходит на северо-востоке страны.

Ранее поступала информация, что сирийские повстанцы двинулись к городам Манбидж и Эль-Баб, расположенных к северо-востоку от Алеппо и контролируемых сил курдов.

Один из источников издания Reuters в турецкой разведке отметил, что борьба против "Сил народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана – "очень близка к победе". По словам собеседника, продолжаются воздушные и наземные атаки, чтобы забрать Манбидж из рук курдов.

Собеседник также сообщил, что поддерживаемые Турцией силы контролируют 80% региона Манбидж, территорию площадью около нескольких сотен квадратных километров, и вошли в сам город.

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным зайти в буферную зону между его страной и Сирией. Речь идет о Голанских высотах и сирийском склоне горы Гермон.