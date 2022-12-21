Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее сообщалось о том, что США предоставят ПВО Patriot Украине.

Важно США могут предоставить Украине ПВО Patriot и JDAM, – CNN

В Украине советские системы ПВО

Романенко рассказал, что в Украине есть системы ПВО, но устаревшие советского образца, в которые входят ЗРК С-300 трех модификаций, БУК, истребители МиГ-29 и Су-27, а также РЛС. Впрочем, против баллистических и гиперзвуковых ракет у нас нет оружия. А вот такие системы, как Patriot и SAMP-T способны работать по таким ракетам, по "Искандерам", "Точке-У" и тому подобное.

В марте стоял вопрос, передавать ли нам Стингеры. Теперь мы применяем их массово и перешли к вопросам снабжения Patriot. Уже поставлены американско-норвежские комплексы NASAMS, но это комплексы близкого действия.

– отметил военный эксперт.

Романенко о том, что нужно вместе с Европой строить общую противовоздушную оборону: смотрите видео

Надо строить противовоздушную оборону совместно с Европой

Он продолжил, что необходимо строить совместную с Европой систему противовоздушной обороны от Норвегии до Болгарии. Собственно, поэтому нужно брать в эту систему Украину, ведь если Россия будет атаковать баллистическими ракетами Европу, большинство из них будет лететь над Украиной, и отработать их можно здесь. Однако если осваивать IRIS-T, например, нужно 1,5 месяца, то для освоения Patriot требуется около 3 месяцев.

"Мы являемся центровой страной в противоракетной обороне Европы", - заметил генерал-лейтенант.

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