Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше повідомлялось про те, що США нададуть ППО Patriot Україні.
Важливо США таки можуть надати Україні ППО Patriot та JDAM, – CNN
В Україні радянські системи ППО
Романенко розповів, що в Україні є системи ППО, але застарілі радянського зразка, до яких входять ЗРК С-300 трьох модифікацій, БУК, винищувачі МіГ-29 та Су-27, а також РЛС. Утім проти балістичних і гіперзвукових ракет у нас немає зброї. А ось такі системи, як-от Patriot та SAMP-T здатні працювати по таких ракетах, по "Іскандерах", "Точці-У" тощо.
У березні стояло питання, чи передавати нам Стінгери. Тепер ми застосовуємо їх масово й перейшли до питань постачання Patriot. Уже поставлені американсько-норвезькі комплекси NASAMS, але це комплекси близької дії,
– зазначив військовий експерт.
Романенко про те, що треба разом з Європою будувати спільну протиповітряну оборону: дивіться відео
Треба розбудовувати протиповітряну оборону спільно з Європою
Він продовжив, що треба будувати спільну з Європою систему протиповітряної оборони від Норвегії до Болгарії. Власне тому треба брати в цю систему Україну, адже якщо Росія атакуватиме балістичними ракетами Європу, більшість з них летітиме над Україною, і відпрацювати їх можна тут. Однак, якщо освоювати IRIS-T, наприклад, треба 1,5 місяці, то для освоєння Patriot потрібно близько 3 місяців.
"Ми є центровою країною у протиракетній обороні Європи", – зауважив генерал-лейтенант.
Повітряні сили України: останні новини
- Війська Росії почали використовувати для атак по Україні менші дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131. Ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахіди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".
- Російські військові атакують Україну іранськими дронами-камікадзе по ночах. Все тому, що у темну пору доби збити їх стає важче.
- Масовані ракетні обстріли стали однією з основних тактик росіян у війні проти України. Однак специфіка ракетних атак останнім часом змінилася.