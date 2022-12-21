Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше повідомлялось про те, що США нададуть ППО Patriot Україні.

Важливо США таки можуть надати Україні ППО Patriot та JDAM, – CNN

В Україні радянські системи ППО

Романенко розповів, що в Україні є системи ППО, але застарілі радянського зразка, до яких входять ЗРК С-300 трьох модифікацій, БУК, винищувачі МіГ-29 та Су-27, а також РЛС. Утім проти балістичних і гіперзвукових ракет у нас немає зброї. А ось такі системи, як-от Patriot та SAMP-T здатні працювати по таких ракетах, по "Іскандерах", "Точці-У" тощо.

У березні стояло питання, чи передавати нам Стінгери. Тепер ми застосовуємо їх масово й перейшли до питань постачання Patriot. Уже поставлені американсько-норвезькі комплекси NASAMS, але це комплекси близької дії,

– зазначив військовий експерт.

Романенко про те, що треба разом з Європою будувати спільну протиповітряну оборону: дивіться відео

Треба розбудовувати протиповітряну оборону спільно з Європою

Він продовжив, що треба будувати спільну з Європою систему протиповітряної оборони від Норвегії до Болгарії. Власне тому треба брати в цю систему Україну, адже якщо Росія атакуватиме балістичними ракетами Європу, більшість з них летітиме над Україною, і відпрацювати їх можна тут. Однак, якщо освоювати IRIS-T, наприклад, треба 1,5 місяці, то для освоєння Patriot потрібно близько 3 місяців.

"Ми є центровою країною у протиракетній обороні Європи", – зауважив генерал-лейтенант.

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