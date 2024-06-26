Прилетает в те же места: дырявое ПВО России может защитить лишь одну зону

Третий год полномасштабной войны демонстрирует, что российская противовоздушная оборона является слабой и ее недостаточно, поэтому защитить свои города страна-агрессор полноценно не способна. Свидетельством тому являются регулярные прилеты в те же самые места.

Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян озвучил мнение 24 Каналу, что в России ПВО задействована только на приоритетных позициях, а главная зона, которая охраняется больше всего – там, где находится Путин.

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Москва не защищена от ударов

Асланян отметил, что российская противовоздушная оборона дырявая не только над Крымом. По его словам, когда украинские дроны атаковали Кремль, выяснилось, что Москва, которая во все времена находилась под самой большой охраной, абсолютно ничем не прикрыта.

Вокруг России есть специальная ПВО, все самое современное и мощное вроде бы охраняет небо над Москвой, но Украина посчитала нужным попасть по Кремлю и ей это удалось. Что сделала Россия? Ничего! Значит Москва никак не защищена,

– озвучил Асланян.

Не менее знаковым и любимым объектом россиян, который также попадал под обстрел, был небоскреб "Москва-сити". Российская ПВО и тогда прозевала этот объект. В России, по мнению Асланяна, ПВО охраняет только одного человека – это лично российского диктатора.

"Путину абсолютно не важно, что происходит с его гражданами. Каждый раз, когда происходит что-то в Белгороде, Курской или Орловской областях, а сейчас в Крыму – люди жалуются, что у них нет бомбоубежищ. Они апеллируют губернатору, но ни в коем случае не считают, что в условиях войны ненормальным является отсутствие вопроса, почему же продолжается эта война", – отметил Асланян.

ПВО в России – это точечное прикрытие

Асланян обратил внимание, что судя по тому, как россияне не устают жаловаться на местную власть, очевидно, что и в первый год войны ПВО там нет, и во второй год, и в третий ситуация аналогичная.

"Обстреливаются одни и те же места. Например поселок Тёткино, Курская область, он в сводках с первых дней войны. Уже 2,5 года там нет ПВО. Ее нет в Кремле, Севастополе, Теткино, а где же она? ПВО не превратилась в оборону, это точечное прикрытие наиболее уязвимых районов, которые сейчас считают приоритетными. Это там, где Путин", – убежден Асланян.