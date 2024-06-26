Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян озвучив думку 24 Каналу, що в Росії ППО залучена тільки на пріоритетних позиціях, а головна зона, яка охороняється понад усе – там, де перебуває Путін.

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Москва не захищена від ударів

Асланян наголосив, що російська протиповітряна оборона дірява не тільки над Кримом. З його слів, коли українські дрони атакували Кремль, з’ясувалося, що Москва, яка у всі часи перебувала під найбільшою охороною, абсолютно нічим не прикрита.

Навколо Росії є спеціальна ППО, все найсучасніше й найпотужніше наче ж охороняє небо над Москвою, але Україна вважала за потрібне поцілити по Кремлю і їй це вдалося. Що вдіяла Росія? Нічого! Значить Москва ніяк не захищена,

– озвучив Асланян.

Не менш знаковим і улюбленим об’єктом росіян, який також потрапляв під обстріл, був хмарочос "Москва-сіті". Російська ППО і тоді проґавила цей об’єкт. В Росії, на думку Асланяна, ППО охороняє лише одну людину – це особисто російського диктатора.

"Путіну абсолютно не важливо, що відбувається з його громадянами. Щоразу, коли стається щось в Бєлгороді, Курській чи Орловській областях, а зараз в Криму – люди скаржаться, що в них немає бомбосховищ. Вони апелюють губернатору, але ні в якому разі не вважають, що в умовах війни ненормальним є відсутність запитання, чому ж триває ця війна", – зазначив Асланян.

ППО в Росії – це точкове прикриття

Асланян звернув увагу, що судячи з того, як росіяни не втомлюються скаржитися на місцеву владу, очевидно, що і в перший рік війни ППО там немає, і в другий рік, і в третій ситуація аналогічна.

"Обстрілюються одні й ті ж самі місця. Наприклад селище Тьоткіно, Курська область, воно у зведеннях з перших днів війни. Вже 2,5 роки там немає ППО. Її нема в Кремлі, Севастополі, Тьоткіно, а де ж вона? ППО не перетворилась в оборону, це точкове прикриття найбільш уразливих районів, які наразі вважають пріоритетними. Це там, де Путін", – вважає Асланян.