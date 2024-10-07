Ответственность Украины: посол Израиля сказал, что систему оповещения об атаках уже передали

Израиль ранее обещал передать Украине систему раннего оповещения об атаках. Там объяснили, почему она до сих пор не в нашем государстве.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что его страна уже передала Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках. По его словам, внедрение этой системы – это ответственность украинской стороны.

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Процесс был длительным

Бродский объяснил, что Израиль выполнил обещание и передал Украине "все, что должен был передать". Посол уточнил, что процесс передачи системы растянулся на "много месяцев". Однако он настаивает, что с израильской стороны процесс завершен.

Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы,

– подчеркнул он.

С первых дней полномасштабной войны Украина получит помощь от союзников и продолжит ее получать. В частности, недавно новый генсек НАТО Марк Рютте в своей речи назвал наше государство приоритетным для Альянса. Кроме этого, США неоднократно подчеркивали. что будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.