Уже 40 спутников на орбите: "Флэш" объяснил, в каком состоянии сейчас российский аналог Starlink

Россия пытается развернуть собственную спутниковую систему "Рассвет". В настоящее время на орбите находятся 40 спутников, что уже дает возможность противнику проводить ограниченные операции.

Об этом рассказал советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает 24 Канал. По его словам, у России сейчас есть "окно" продолжительностью 40–60 минут над Украиной, в течение которого она сможет пользоваться этой связью. Пока этого хватает лишь для ограниченных операций. Если спутников станет больше – проблемы усугубятся. Враг фактически сможет напрямую управлять дронами, а связь на фронте у оккупантов улучшится.

Опасность растет

Как подчеркнул Бескрестнов, сейчас у врага есть три типа таких терминалов. Также у них есть возможность строить спутники. Хотя у них есть трудности с выводом их на орбиту, вероятно, враг с этим справится.

В то же время многое зависит именно от Китая. Важно, чтобы там не помогали России в этом вопросе.

Почему я считаю, что это угроза? Для нас может стать неожиданностью, когда мы узнаем, что в какой-то момент Россия построила несколько сотен спутников, а Китай помог их запустить в рамках "мирной и гражданской" программы,

– отметил Бескрестнов.

Добавим, что в настоящее время внимание украинских специалистов сосредоточено на противодействии вражеской космической программе. Также государство развивает средства радиоэлектронной борьбы и наносит удары по объектам российской военно-космической промышленности.

Кроме того, ведется системная работа по блокированию поставок критически важных иностранных компонентов в РФ. Это должно значительно замедлить производство новейшего вражеского вооружения.

Также командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что появление у оккупантов спутниковой связи создаст новые вызовы для Сил обороны. По его мнению, уже в 2027 году Россия сможет длительное время в сутки пользоваться системой "Рассвет" на фронте.