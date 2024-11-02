От системы "Шлях" отключили более 200 перевозчиков

Укртрансбезопасность отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика. Согласно обнародованной информации, из них 202 лицензиата исключили по материалам ГПСУ.

Причиной называют нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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С "Шляха" исключили более 200 перевозчиков

Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года направили в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, связанных с незаконной переправкой лиц через границу и подделкой документов,

– говорится в сообщении.

Вследствие этого, по данным ГПСУ, начали почти 1,5 тысячи уголовных производств, более 1,7 тысячи лицам объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений. В то же время суды вынесли более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения, с тех пор для мужчин призывного возраста закрыли границы на выезд, возникло немало различных схем незаконного пересечения границы, в частности через систему "Шлях".

Напомним, "Шлях" это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы. Сотрудники ГПСУ осуществляют проверку мужчин 18 – 60 лет через этот государственный сервис.