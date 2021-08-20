Систематическая борьба с "пятой колонной", – политолог предположил, запретят ли сайты Шария

Вероятно, издание "Страна.ua" и сайты Анатолия Шария попадут под санкции, как это произошло с каналами Виктора Медведчука. Ограничения будут касаться конкретных физических и юридических лиц.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Для применения санкций необходимо выяснить, на кого зарегистрированы медиа Шария.

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"Думаю, что да, действительно, санкции будут наложены на них (сайты Шария и издание "Страна.ua" – 24 канал) так же как и на Медведчука. Здесь видим систематическую работу в контексте борьбы с теми, кого называют "пятой колонной", – сказал Игорь Петренко.

Политолог добавил, что речь идет именно о борьбе с пророссийскими организациями и медиа, которые разжигают вражду и ненависть и продвигают российские нарративы абсолютно этого не стесняясь. До блокирования этим занимались каналы Медведчука-ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Связь с российскими финансами могут доказать

"Конечно, что будет дискуссия в контексте того, на каком основании (сайты запретят – 24 канал). Потому что украинское законодательство предусматривает, что санкции против граждан Украины могут выноситься при условии, если есть информация, что они причастны к финансированию терроризма", – отметил политолог.

Думаю, что связь Шария или других изданий, которые попали под санкции (СНБО – 24 канал), с определенным российским капиталом не так сложно доказать, как казалось,

– сказал Петренко.

В то же время доктор политических наук отметил, что ничего не мешает обратиться в YouTube по поводу того, чтобы закрыли каналы Шария. Сейчас есть соответствующее подтверждение, конкретное действие государства. По мнению Петренко, это может быть весьма существенным аргументом для реакции платформы.

0 августа Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. Под ограничения попали Ольга и Анатолий Шарий.

Игорь Петренко о санкциях СНБО: смотрите видео 24 канала