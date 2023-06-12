Системные наступательные действия, – Силы обороны об освобождении Сторожевого в Донецкой области
Украинские защитники освободили село Сторожевое Донецкой области. Это сделали воины 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Освобождение села произошло 11 июня во взаимодействии с другими силами обороны. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень эфире Радио Свобода.
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Что говорят Силы обороны об освобождении села Сторожевое
По словам Шершеня, над Сторожевым снова реет флаг Украины.
Такие последствия перехода к системным наступательным действиям и вот локальные бои здесь завершились продвижением вперед и это привело к освобождению очередного населенного пункта,
– сказал он.
Шершень подчеркнул, что говорится о деоккупации и освобождении украинской территории, что бы там ни говорили российские пропагандисты и военкоры.
Огромные потери россиян на Таврическом направлении
По данным Шершеня, потери убитыми и пленными армии России на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 387 человек.
Также в течение суток ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен 28 российских военных.
Спикер Сил обороны добавил, что враг ожесточенно обороняется, ведутся тяжелые бои, а наши войска двигаются дальше.
"Надо подчеркнуть, что если здесь мы наступаем, ведем наступательные действия, то на Авдеевском направлении враг проводит в свою очередь наступательные действия в направлении Авдеевки. Здесь он успеха не имеет, мы обороняемся который уже день. Только за последнюю ночь нашими защитниками здесь были отбиты два штурма", – подчеркнул Шершень.
Освобождение Сторожевого: что известно
- 12 июня стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожевое в Донецкой области.
- Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского.
- В результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.
- Сторожевое расположено вблизи поселка Нескучного, о деоккупации которого стало известно 11 июня.