Системные наступательные действия, – Силы обороны об освобождении Сторожевого в Донецкой области

Украинские защитники освободили село Сторожевое Донецкой области. Это сделали воины 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Освобождение села произошло 11 июня во взаимодействии с другими силами обороны. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень эфире Радио Свобода.

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Что говорят Силы обороны об освобождении села Сторожевое

По словам Шершеня, над Сторожевым снова реет флаг Украины.

Такие последствия перехода к системным наступательным действиям и вот локальные бои здесь завершились продвижением вперед и это привело к освобождению очередного населенного пункта,

– сказал он.

Шершень подчеркнул, что говорится о деоккупации и освобождении украинской территории, что бы там ни говорили российские пропагандисты и военкоры.

Огромные потери россиян на Таврическом направлении

По данным Шершеня, потери убитыми и пленными армии России на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 387 человек.

Также в течение суток ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен 28 российских военных.

Спикер Сил обороны добавил, что враг ожесточенно обороняется, ведутся тяжелые бои, а наши войска двигаются дальше.

"Надо подчеркнуть, что если здесь мы наступаем, ведем наступательные действия, то на Авдеевском направлении враг проводит в свою очередь наступательные действия в направлении Авдеевки. Здесь он успеха не имеет, мы обороняемся который уже день. Только за последнюю ночь нашими защитниками здесь были отбиты два штурма", – подчеркнул Шершень.

Освобождение Сторожевого: что известно