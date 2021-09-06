Систему перевернули вверх дном, – Малюська об итогах работы министром
Источник:НВ
Денис Малюська признался, что за 2 года на посту министра юстиции ему удалось сделать не все. Однако чиновник убежден, что так и должно быть. Иначе бы означало, что его планы были не слишком амбициозными.
Малюська доволен реформой тюрем
Команда чиновника многого достигла в некоторых сферах. Об этом министр юстиции заявил в интервью.
Рекомендуем Почти 50 тысяч ежемесячно: сколько заработал Малюська за 2 года работы в Кабмине
В сфере реформы тюрем систему перевернули вверх дном, как это было на фотке о 100 днях. Там действительно системные изменения и философии – от поведения с преступниками до бытовой инфраструктуры,
– подчеркнул чиновник.
Он отметил, что 2 года назад система находилась в состоянии, близком к Средневековью. "Когда начинаешь ее приводить в состояние XXI века, то это – черное и белое. Сразу заметна разница".
В других сферах прогресс не такой заметный: "Сложнее там, где реестры, цифровизация, внедрение или совершенствование действующих бизнес-процессов. Это менее заметно, но тоже эффективно".
Что известно о Денисе Малюське
В 2004 – 2005 годах юрист основал адвокатские объединения. В 2010 году он работал консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. В 2019 году Малюську избрали народным депутатом от партии "Слуга народа". Затем его назначили министром юстиции.
Недавно СМИ заявили, что уже скоро чиновника могут отправить в отставку. Однако в "Слуге народа" такую информацию назвали "манипуляцией".