Систему перевернули вверх дном, – Малюська об итогах работы министром

Денис Малюська признался, что за 2 года на посту министра юстиции ему удалось сделать не все. Однако чиновник убежден, что так и должно быть. Иначе бы означало, что его планы были не слишком амбициозными.

Малюська доволен реформой тюрем

Команда чиновника многого достигла в некоторых сферах. Об этом министр юстиции заявил в интервью.

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В сфере реформы тюрем систему перевернули вверх дном, как это было на фотке о 100 днях. Там действительно системные изменения и философии – от поведения с преступниками до бытовой инфраструктуры,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что 2 года назад система находилась в состоянии, близком к Средневековью. "Когда начинаешь ее приводить в состояние XXI века, то это – черное и белое. Сразу заметна разница".

В других сферах прогресс не такой заметный: "Сложнее там, где реестры, цифровизация, внедрение или совершенствование действующих бизнес-процессов. Это менее заметно, но тоже эффективно".