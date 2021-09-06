Малюська задоволений реформою в'язниць
Команда чиновника багато чого досягла у деяких сферах. Про це міністр юстиції заявив у інтерв'ю.
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У сфері реформи в'язниць систему перевернули догори низом, як це було на фотці про 100 днів. Там дійсно системні зміни і філософії – від поведінки зі злочинцями до побутової інфраструктури,
– наголосив чиновник.
Він зазначив, що 2 роки тому система перебувала у стані, близькому до Середньовіччя. "Коли починаєш її приводити у стан XXI століття, то це – чорне і біле. Одразу помітна різниця".
В інших сферах прогрес не такий помітний: "Складніше там, де реєстри, цифровізація, запровадження чи вдосконалення чинних бізнес-процесів. Це менш помітно, але теж ефективно".
Що відомо про Дениса МалюськуУ 2004 – 2005 роках юрист заснував адвокатські об'єднання. У 2010 році він працював консультантом з розвитку приватного сектора Групи Світового банку. У 2019 році Малюську обрали народним депутатом від партії "Слуга народу". Згодом його призначили міністром юстиції.
Нещодавно ЗМІ заявили, що вже скоро чиновника можуть відправити у відставку. Однак у "Слузі народу" таку інформацію назвали "маніпуляцією".