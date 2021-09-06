Малюська задоволений реформою в'язниць

Команда чиновника багато чого досягла у деяких сферах. Про це міністр юстиції заявив у інтерв'ю.

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У сфері реформи в'язниць систему перевернули догори низом, як це було на фотці про 100 днів. Там дійсно системні зміни і філософії – від поведінки зі злочинцями до побутової інфраструктури,

– наголосив чиновник.

Він зазначив, що 2 роки тому система перебувала у стані, близькому до Середньовіччя. "Коли починаєш її приводити у стан XXI століття, то це – чорне і біле. Одразу помітна різниця".

В інших сферах прогрес не такий помітний: "Складніше там, де реєстри, цифровізація, запровадження чи вдосконалення чинних бізнес-процесів. Це менш помітно, але теж ефективно".