За 2020 рік міністру юстиції Денисові Малюсьці нарахували понад 600 тисяч гривень зарплати. Однак після сплати податків урядовець отримав на 100 тисяч менше. Середньомісячна зарплата Малюськи становила 53 226 гривень.

Цікаво, що у грудні 2019 року Малюська погрожував піти у відставку, якщо його зарплату не підвищать. Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.