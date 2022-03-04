Системы безопасности на Запорожской АЭС не повреждены, – МАГАТЭ

Российские оккупанты обстреляли и захватили Запорожскую АЭС. Украина призвала мир расценивать эти действия противника как ядерный терроризм.

Российские оккупанты сегодня ночью совершили обстрел ЗАЭС возле Энергодара. Пожар, возникший от снарядов врага, был потушен только утром.

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МАГАТЭ утверждает, что системы безопасности ЗАЭС не повреждены

В МАГАТЭ уже изучили последствия обстрелов российских оккупантов. К счастью, выброса радиации не произошло, системы безопасности в норме.

Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции не пострадали, выброса радиоактивных веществ не произошло. Впрочем, ситуация остается "крайне напряженной",

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией по установленной мощности. Она расположена вблизи города Энергодар.

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