Хуже всего, что сделали россияне – это полностью разрушили четвертую систему международных отношений. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, добавив, что следующая система также предстанет в большом мировом противоборстве.
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Каковы системы международных отношений
Всего есть четыре таких системы, которые сложились по результатам войн:
- Вестфальская, подведшая итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году;
- Венская – по результатам наполеоновских войн;
- Версальская – заключена после Первой мировой войны;
- Ялтино-Потсдамская – последняя система, сложившаяся по результатам Второй мировой войны, которую уничтожила Россия.
Петр Черник обратил внимание на важное событие, которое недавно произошло, а именно – формирование двух глобальных мировых блоков. Молвится, о Глобальном Юге и Глобальном Севере.
БРИКС пригласила к себе непримиримых конкурентов – Иран и Саудовскую Аравию. Это произошло при посредничестве Китая. Есть Глобальный Юг, и если посчитать его в выражении человеческого потенциала – это практически 6 миллиардов человечества,
– сказал военный эксперт.
Также есть Глобальный Север, в который Украина хочет вернуться. Наше государство отказывается от советской классификации о странах "первого мира", то есть капиталистических и "второго мира" – социалистических.
Петр Черник рассказал об изменениях в международной системе отношений: смотрите видео
Что для Украины означает такое переформатирование мира
География является самым фундаментальным аспектом геополитики, ведь правительства приходят и уходят, умирают даже диктатуры, но географические хребты остаются неизменными. Об этом ранее писал геополитик Николас Спайкмен. Военный эксперт также привел примеры крупнейших вторжений из Азии в Европу. Например, Османское нашествие, много лет штурмовавшее Византию.
Теперь задаемся вопросом, а будет ли по-другому в части нашего геополитического положения? Еще Самуэль Гантингтон писал, что столкновение цивилизаций неизбежно и мы, к сожалению, снова являемся плацдармом,
– заметил Черник.
Следовательно, нам нужно искать свое место, а мы знаем, что является европейской нацией, поэтому у нас нет другой альтернативы, чем Глобальный Север.
Саммит БРИКС: о чем говорили
- Группа БРКИС была создана для обсуждения экономических проблем. В настоящее время в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В конце августа в ЮАР состоялся саммит БРИКС, где заявили о расширении организации с 2024 года. Присоединиться к ней пригласили еще 6 стран.
- Владимир Путин на саммит не поехал, однако выступил на мероприятии онлайн. Российский диктатор начал рассказывать, что страна-агрессор вроде бы имеет "5 экономику в мире", а также принялся расхваливать возможности, которые якобы даже больше, чем у Германии. Впоследствии его речь назвали "выступлением аутсайдера на чужом концерте".
- Для Китая саммит должен был стать определенной базой для создания своей группировки государств в противовес "Великой семерке". Поскольку Россия существенно ослабла во время полномасштабной войны против Украины, Китай, вероятно, хочет этим воспользоваться.