Найгірше, що зробили росіяни – це повністю зруйнували четверту систему міжнародних відносин. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, додавши, що наступна система також постане у великому світовому протиборстві.

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Які є системи міжнародних відносин

Усього є чотири таких системи, які склалися за результатами війн:

  • Вестфальська, яка підбила підсумки Тридцятилітньої війни, що закінчилася в 1648 році;
  • Віденська – за результатами наполеонівських війн;
  • Версальська – укладена після Першої світової війни;
  • Ялтинсько-Потсдамська – остання система, яка склалася за результатами Другої світової війни і яку знищила Росія.

Петро Черник звернув увагу на важливу подію, яка нещодавно трапилася, а саме – формування двох глобальних світових блоків. Мовиться, про Глобальний Південь і Глобальну Північ.

БРІКС запросила до себе непримиренних конкурентів – Іран і Саудівську Аравію. Це відбулося за посередництва Китаю. Тож є Глобальний Південь, і якщо порахувати його у вираженні людського потенціалу – це практично 6 мільярдів людства,
– сказав військовий експерт.

Також є Глобальна Північ, до якої Україна хоче повернутися. Наша держава відмовляється від радянської класифікації про країни "першого світу", тобто капіталістичні та "другого світу" – соціалістичні.

Петро Черник розповів про зміни у міжнародній системі відносин: дивіться відео

Що для України означає таке переформатування світу

Географія є найфундаментальнішим аспектом геополітики, адже уряди приходять і відходять, вмирають навіть диктатури, але географічні хребти залишаються незмінними. Про це ще раніше писав геополітик Ніколас Спайкмен. Військовий експерт також навів приклади найбільших вторгнень з Азії в Європу. Наприклад, Османська навала, яка багато років штурмувала Візантію.

Тепер ставимо собі питання, а чи буде по-іншому в частині нашого геополітичного положення? Ще Самуель Гантінгтон писав, що зіткнення цивілізацій неминуче і ми, на жаль, знову є плацдармом,
– зауважив Черник.

Відтак нам треба шукати своє місце, а ми знаємо, що є європейською нацією, тому в нас немає іншої альтернативи, ніж Глобальна Північ.

Саміт БРІКС: про що говорили

  • Група БРКІС була створена задля обговорення економічних проблем. Наразі до неї входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Наприкінці серпня у ПАР відбувся саміт БРІКС, де заявили про розширення організації з 2024 року. Приєднатися до неї запросили ще 6 країн.
  • Владімір Путін на саміт не поїхав, однак виступив на заході онлайн. Російський диктатор почав розповідати, що країна-агресорка начебто має "5 економіку у світі", а також взявся розхвалювати спроможності, які нібито навіть більші ніж у Німеччини. Згодом його промову назвали "виступом аутсайдера на чужому концерті".
  • Для Китаю саміт мав стати певною базою для створення свого угрупування держав на противагу "Великій сімці". Оскільки Росія суттєво ослабла упродовж повномасштабної війни проти України, Китай, ймовірно, хоче цим скористатися.