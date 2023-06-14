Нидерланды усилят защиту украинского неба и предоставят дополнительные системы ПВО

Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Страна предоставит дополнительные системы ПВО для защиты украинского неба.

Кайса Оллонгрен – министр обороны Нидерландов – заявила, что государство передаст Украине 4 РЛС VERA-ЕG. В общей сложности их стоимость оценивается в 150 миллионов долларов.

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Радары можно использовать для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Таким образом Нидерланды вносят свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины,

– подчеркнула министр.

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Оллонгрен также подтвердила, что Нидерланды будут учить украинских воинов управлять F-16. Учения начнутся уже в ближайшие месяцы. В настоящее время идет работа над созданием целого тренировочного центра.

По словам министра, страна продолжит усиливать украинскую ПВО. К слову, недавно в Минобороны Украины заявили, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

"Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи", – говорится в сообщении.

F-16 необходимы Украине, чтобы защитить свое небо.