Системы ПВО NASAMS идеально сбивают крылатые ракеты, но есть проблема, – Воздушные силы

Системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет. Они существенно усовершенствуют украинскую систему противовоздушной обороны, но таких комплексов у нас мало.

Системы, предоставленные нам партнерами, очень эффективно работают. Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кстати Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS: что получат ВСУ

Систем пока мало

Спикер напомнил, что у Украины есть 2 системы NASAMS. Они, как и IRIS-T, проявили себя в противовоздушном бою.

Это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем,

– отметил Игнат.

Он отметил, что Германия обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T. С ними будет работать подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта.

Отдельно Игнат подчеркнул, что ПВО – это не только зенитно-ракетные комплексы воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, военно-морских сил и тому подобное.

Что известно о NASAMS

Первые зенитные ракетные комплексы NASAMS прибыли в Украину 7 ноября. Министр обороны Алексей Резников тогда подчеркнул, что эти ЗРК усилят нашу армию и сделают украинское небо более безопасным.

NASAMS уничтожает воздушные цели на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

Максимальная дальность поражения колеблется от 25 до 50 км, а высота – от 15 до 25. Ракета способна достигать скорости 4 900 км в час.

Система имеет усовершенствованные радары и мощные системы управления огнем. Кроме того, каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет. То есть они могут ударить по одной или нескольким целям.

Подробнее – главный страх Путина в том, что Украина получила NASAMS: видео