Польша хочет передать Украине системы ПВО Patriot: Германия заявила, что это пока невозможно

Польша предложила передать Украине системы ПВО Patriot, которые ей хочет предоставить Германия. Однако в ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, помимо систем ПВО Patriot, предложила Польше истребители Eurofighter. Польский экс-премьер и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский, хоть и считает эту идею интересной, заявил, что лучше предоставить ЗРК Украине, ведь это будет полезно для безопасности и Польши, и нашего государства.

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В Берлине говорят, что предоставить Украине ЗРК Patriot пока невозможно

Министр обороны Германии заявила, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.

Эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, то есть они предназначены для размещения на территории НАТО. Любое использование за пределами территории Североатлантического союза потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками,

– заявила Ламбрехт.

Германия предложила Польше предоставить эти системы после того, как в Пшеводове упала ракета, убившая 2 человека. Тем не менее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что лучше направить ЗРК Украине.

"После очередных ракетных атак России я обратился в Германию с просьбой передать системы Patriot, предложенные Польше, в Украину и разместить их на ее западной границе", – написал Блащак.

Системы Patriot могли бы усилить защиту украинского неба

Наземные системы ПВО, такие как Patriot, предназначены для перехвата ракет в небе. Однако НАТО не хватает этих систем, поскольку после холодной войны многие союзники Альянса уменьшили их количество.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя возможность закрыть небо нескольких украинских областей, обратил внимание на тактико-технические характеристики комплекса по сбитию воздушных целей.

"Это поможет, конечно, более чем на 100 километров работает комплекс. Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства", – подчеркнул Игнат.

По его словам, Patriot не будет стоять как самостоятельная система. Комплекс усилит систему ПВО, которая в Украине уже есть и работает. Так что потенциально эти ЗРК могут усилить защиту украинского неба.

Относительно передачи Германией ЗРК Patriot Польше Игнат считает это логичным, поскольку страна является членом НАТО.

"Это вполне естественная перспектива. И в Польше, как и в Румынии, есть системы ПВО, средства раннего радиолокационного обнаружения", – сказал он.

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