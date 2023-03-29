Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что первая задача любой армии – это уничтожение армии противника. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, освобождение оккупированных территорий – это уже следствие первой задачи.

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Начнут снимать Т-34 с пьедесталов

Он предположил, если российская армия выстроится в ряд от Ростова-на-Дону до Бахмута, то можно будет туда отправить все боеприпасы, и там ее уничтожать по батальону в сутки – как делает украинская армия сейчас.

В любом месте, где есть оккупанты, куда они подтягиваются в большом количестве, туда нужно переносить нашу огневую мощь для того, чтобы их уничтожить. Нам нужно перелопать эти 400 тысяч человек вместе с российской техникой,

– подчеркнул полковник ВСУ.

По его словам, россияне вынуждены доставать военную технику прошлого века – танки Т-54, Т-55, ровесников Путина.

После им останется Т-34 снимать с пьедесталов по всей России,

– заметил он.

Свитан считает, если все это будет происходить в районе Бахмута, это лучший вариант, который можно придумать. И тогда оккупантам, вероятно, придется снимать войска с Токмака, Полога, Бердянска и вести их на Бахмут.

"Поэтому принципиально важно любое усиление наших войск для уничтожения российских, даже если для этого на неделе или месяцы придется задержать наши наступательные действия в другом месте", – отметил он.

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Цели контрнаступления

По мнению эксперта, наступательные действия имеют задачу не освобождения территорий, а именно уничтожения противника. И именно поэтому нам нужно выходить на Азовское побережье, дальше гнать врага в Керчь и уничтожать.

"Когда не уничтожается армия противника, война не заканчивается. Поэтому оптимальный вариант – ликвидировать врага, где только возможно. Россиянин с оружием должен быть уничтожен, а россиянин без оружия должен быть депортирован", – уверен Роман Свитан.

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