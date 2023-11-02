Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, главное, что вокруг Авдеевки построен укрепрайон.
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"В Авдеевке сложная ситуация, но контролируемая. В первую очередь Авдеевка держится уже 9 лет. Сам город очень поврежден, людей там очень мало. Но главное, что вокруг города построен этот укрепрайон", – заметил военный эксперт.
Это не "победное" наступление
Павел Нарожный отметил, что пробить укрепрайон возле Авдеевки очень сложно. Для атак на город захватчики применяют, в частности, авиацию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Россияне бьют с флангов – это главная угроза. Однако там расположена открытая территория, вражеские колонны идут в наступление чистым полем.
Там главная угроза – это именно удар с флангов. Но надо понимать, что на флангах расположена открытая территория. Они идут колоннами чистым полем. Более сложного наступления нет. Да, они давят, но пока это не выглядит как победное наступление и серьезные успехи,
– считает он.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации. Оккупанты безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 7 атак врага. Украинские бойцы стойко держат оборону и наносят захватчикам значительных потерь.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что сейчас возле Авдеевки фиксируют определенное уменьшение активности россиян и соответственно уменьшение количества боеприкосновений. Однако это не означает, что противник отказался от планов окружить Авдеевку. Оккупанты готовятся и проводят перегруппировку. Силы обороны следят за оккупационным войском.
- Заметим, что британская разведка сообщала, что под Авдеевкой российские захватчики имеют наибольшие потери за 2023 год. Оккупанты надеялись быстро захватить Авдеевку, но им это не удается.