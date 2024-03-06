Оборона на Авдеевском направлении: ОСГВ "Таврия" развеяла мифы и показала построенные укрепления

Представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий показал инженерные укрепления на Авдеевском направлении. Он лично побывал на четырех точках, в частности у линии огня.

Спикер отметил, что стоит отказаться от стереотипов относительно того, как должна выглядеть фортификация на Авдеевском направлении. Украинцы не могут построить что-то вроде Великой Китайской стены в нынешних условиях.

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Украина строит оборону

Дмитрий Лиховий побывал на четырех разных точках на Авдеевском направлении, где размещены фортификационные сооружения – в том числе и в 2 километрах от линии соприкосновения. Спикер рассказал, что оборонительные сооружения в значительной степени уже построены, а иногда их еще строят.

Были и есть определенные организационные сложности. Нехватка людей, средств, некоторых материалов и вооружений, близость линии фронта, инерция и промедление, бюрократия, демократия, в конце концов, поля – они же чьи-то. Но есть и результат. Его можно потрогать, почувствовать, в конце концов, залезть в него и спрятаться от обстрелов,

– отметил Лиховий.

Украина готовила оборону на Авдеевском направлении / Дмитрий Лиховий

Активные работы по строительству обороны вблизи Авдеевки начались еще в декабре и продолжались еще до выхода войск из города. После этого они стали более активными. Инженерно-фортификационные сооружения не имеют вида "стены" или "линии". Это разветвленная система свежих взводных опорных пунктов на втором оборонительном рубеже, на которые в случае необходимости отойдут пехотные части. Их – десятки.

ВСУ продолжают выстраивать фортификации / Дмитрий Лиховий

По мнению спикера ОСГВ "Таврия", те, кто говорит, якобы у ВСУ нет укреплений, презирает прежде всего военнослужащих инженерно-позиционных подразделений, которые возводят все новые и новые фортификации.

Фортификационные сооружения на Востоке включают несколько уровней / Дмитрий Лиховий

В то же время Лиховий напомнил, что Россия сейчас активно проводит ИПСО, чтобы подорвать доверие к руководству Украины. По его словам, не стоит руководствоваться политическими симпатиями.

Воюют не траншеи. Воюют люди в траншеях – люди обученные, люди с оружием, с поддержкой артиллерии и авиации. Не стоит воспринимать фортификацию как очередную саму-по-себе-"вундерваффе", чудо-оружие, что может самостоятельно остановить врага. Нет, это сделает только украинский солдат. А враг, к сожалению, имеет преимущество в личном составе,

– отметил спикер.

Фортификации на Авдеевском направлении: смотрите фото Дмитрий Лиховия

Как строят фортификации

В то же время в эфире телемарафона Дмитрий Лиховий рассказал, что критика, что Украина не построила инженерные укрепления является безосновательной. В частности, оборона на Авдеевском направлении является примером и образцом для подражания.

Там размещены траншеи, капониры, капсулы, бронекапсулы, бункеры, которые уже можно выставлять на втором рубеже обороны.

Это не должно быть действительно сплошная стена, не надо ни на кого равняться, не надо равняться на стереотипы. Это то, что мы создаем в соответствии с рельефом, складок местности, дорог, водных препятствий. Это господствующие высоты, но это разветвленная система многосотметровых взводно-опорных пунктов, преимущественно деревянных, но с бетонными элементами, как позволит эффективно сдерживать врага,

– подчеркнул спикер.

Однако, как добавил, самая главная задача сейчас – уничтожать врага. И она уже выполняется.