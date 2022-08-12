россияне прицельно обстреляли украинских журналистов: съемочная группа чудом спаслась

российские оккупанты обстреляли команду украинских журналистов, снимавших сюжет в Авдеевке Донецкой области. Мужчины едва спаслись.

Об этом 24 каналу рассказал журналист проекта Ukrainian witness Алексей Продайвода. По его словам, недавно в Авдеевке весь день раздавались обстрелы, поэтому к вечеру они с оператором и одним из военных решили проверить, нет ли пострадавших. На месте обстрела горели дома, но людей там не было – они давно уехали.

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Оккупанты прицельно по ним били

По словам Продайводы, их неожиданно начали обстреливать оккупанты. Снаряды ложились практически рядом: когда удалось перебежать в другое укрытие, прилетало в 2 – 3 метрах от предыдущего места, где прятались.

Обстрелы были прицельными. В этом уверен спецназ, который был нашим проводником. Оккупанты, вероятно, заметили автомобиль, на котором мы приехали. А потом использовали дрон, – отметил журналист.

В конце концов, группе удалось спрятаться под деревьями, чтобы дрон не смог их увидеть. В этот момент обстрел прекратился или оккупанты просто перезаряжались. Тогда военный приказал журналисту с оператором бежать к дороге, а сам направился за уцелевшим автомобилем. Мужчины чудом не пострадали.

Уже на базе Продайвода увидел, что в его экипировку попал осколок от снаряда. Но, к счастью, он никак не травмировал журналиста.

Какая ситуация в Авдеевке

До полномасштабного вторжения в городе находились около 30 тысяч человек. На данный момент осталось менее 2 тысяч, которые почему-то не слишком хотят уезжать. Как отметил журналист, во время последней эвакуации уехало всего 16 человек.

В Авдеевке постоянно свистит и прилетают вражеские снаряды, а жители давно живут без воды, света и газа. Хотя город пытается хоть как-то функционировать: волонтеры и специальные службы привозят питание, воду и другие важные продукты. В Авдеевке даже работает магазин. Туда раз в три дня завозят хлеб и другие продукты.

"Снаряды каждый день прилетают, разрушается жилье. Город хотя бы как-то пытается функционировать, но для местных властей и защитников лучше было бы, если бы люди уехали. Здесь даже работает магазин. Он очень рано открывается и рано закрывается. К вечеру никто не гуляет, все обычно сидят по подвалам, но ехать почему-то не хотят", – рассказал Алексей Продайвода.

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Напомним, 10 августа во временно оккупированном Донецке снова произошел "хлопок". Там начались "внезапные" взрывы на пивзаводе, который захватчики превратили в склад боеприпасов. Вражеские снаряды там еще долго детонировали.