Как заметил 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман, гипотетически оккупанты могут изменить тактику в Авдеевке. Однако все-таки этого не произойдет из-за закостеневшей системы российского управления.
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Оккупанты могут сделать только одно
"У них есть определенные боевые институты и определенные правила. Они не способны быстро трансформировать их в более современные тактики ведения боя. Потому, что они могут изменить?!", – отметил майор запаса ВСУ.
Впрочем, по словам Гетьмана, российские захватчики могут лишь усилить авиационные удары управляемыми авиабомбами, которых у врага пока достаточно. Однако с пехотными атаками все наоборот: у россиян наблюдается определенный снарядный дефицит.
Что касается пехотных действий, то вряд ли они будут использовать что-то другое, кроме штурмовых групп и мясных атак,
– сказал ветеран российско-украинской войны.
Гетьман о ситуации вокруг Авдеевки: смотреть видео
Я даже не знаю, что можно предположить, чтобы они такого новейшего могли придумать,
– подчеркнул Алексей Гетьман.
Россияне штурмуют Авдеевку
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что россияне наступают на Авдеевку, чтобы рассредоточить украинское войско. Кроме того, оккупанты принимают меры, чтобы остановить продвижение Сил обороны.
- По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, бои за Авдеевку напоминают ситуацию в Бахмуте. Оккупанты надеются взять город под контроль, чтобы выгодно преподнести это перед российской аудиторией.
- Как отметил начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, учитывая потери врага градус напряжения несколько снизился. Ощутимо, что россияне уже выдыхаются. В частности, штурмовые действия снизились на 15%.